Yalı Çapkını dizisinden bomba ayrılık! Yıldız isimin vedası izleyicileri yıkacak... Star TV’nin reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisinden, izleyicileri sarsan veda geldi. Dizinin yıldız ismi ayrılığı duyurdu. İzleyiciler yıkılacak...

ensonhaber.com

Star TV'nin cuma akşamlarının gözdesi OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri büyüledi.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi, tansiyonu yükselten sahneleriyle adından söz ettiriyor.

Bir kez daha reyting rekorları kıran diziden seyircileri üzen haber geldi.

Yıldız isim ayrılığı duyurdu!

Cemre Gümeli, geçen sezon Yüzyıllık Mucize dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplamış ve bu sezon aynı yapım şirketinin Yalı Çapkını dizisine katılmıştı.

Fizik tedavi doktoru Talih karakteriyle diziye dahil olan Gümeli, izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Başarılı oyuncu ayrılığını duyurdu.

Ünlü oyuncu Cemre Gümeli, sosyal medya hesabından Yalı Çapkını dizisine veda ettiğini duyurdu.

Gümeli, paylaşımında şu sözlere yer verdi: