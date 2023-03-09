Yalı Çapkını dizisinden izleyicilere ters köşe! 23. bölüm 2. fragman: Ferit ve Seyran birlikte oluyordu ama... Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde Ferit ve Seyran'ın yatak sahnesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Dizinin ilk fragmanında her şey normal görünürken 2. fragmanından ters köşe geldi. İşte Yalı Çapkını 23. bölüm 2. fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Ferit ve Seyran’ın yatak sahnesi olay yaratmıştı. İkilinin ilk kez birlikte olması çok konuşuldu. Ancak yeni bölüm fragmanında izleyicileri şaşırtacak olaylar yaşanıyor. Seyran, Ferit’e güvenmediğini söylüyor. İşte yeni bölüm ikinci fragmanı… Yalı Çapkını 23. bölüm 2. fragmanı