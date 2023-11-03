Yalı Çapkını dizisine bomba transfer! Kazım Ağa’nın yeni aşkı geliyor…

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Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, her Cuma akşamı izleyicileri ekran başına kilitliyor.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizi, yeni bir karakterle şaşırtmaya devam edecek.
Diziye Pelin'in dayısı Turgut Tunçalp'in canlandıracağı Şehmuz karakterinin eşlerinden birini canlandıracak oyuncu belli oldu.
Yeni oyuncunun gelmesiyle işler daha da karışacak.
Yeni oyuncu geliyor!
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Pelin’in dayısı Şehmuz’un eşlerinden birine Sevcan Yaşar hayat verecek.
Ünlü oyuncu daha önce Erkenci Kuş, Böyle Bitmesin, Kayıp Şehir gibi yapımlarda da rol aldı.