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Yalı Çapkını dizisine bomba transfer! Kazım Ağa’nın yeni aşkı geliyor…

Yalı Çapkını dizisine bomba transfer! Kazım Ağa’nın yeni aşkı geliyor… Star TV’nin fenomen dizisine yeni oyuncu geliyor. Geçtiğimiz haftalarda diziye dahil olan Pelin’in dayısının eşlerinden biri olan yıldız oyuncu bakın kim çıktı.