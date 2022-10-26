Yalı Çapkın'ı Ferit'in burcu ne? Mert Ramazan Demir'in yakışıklılığı bakın hangi burçtan!

Yalı Çapkın'ı Ferit'in burcu ne? Mert Ramazan Demir'in yakışıklılığı bakın hangi burçtan!

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'e hayat veren Mert Ramazan Demir'in hakkında araştırımalar yapan hayranları, hangi burcu taşıdığını merak etmeye başladı. Peki, Yalı Çapkın'ı Ferit'in burcu ne?

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını, reyting rekorları kırıyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimleri bir araya getiren dizi, yayınladığı her bölümle ses getiriyor.

Afra Saraçoğlu'nun Seyran'a Ramazan Demir'in ise Ferit'e hayat verdiği dizi, farklı bir bakış açısı sunuyor.

Birbirinden farklı olayların ele alındığı dizide Afra Saraçoğlu ile iyi bir uyum yakalayan, Mert Ramazan Demir ise şu sıralar yükselişte.

Dizi başlamadan önce 111 bin takipçisi olan Demir, Instagram üzerinden atağa geçti ve takipçi sayısını artırdı.

Hem yakışıklılığı hem de oyunculuğu ile beğenilen Mert Ramazan Demir'in kişisel hayatı da gündem olmaya başladı.

Mert Ramazan Demir'i merak eden hayranları, doğduğu yılı ve burcunu araştırmaya başladı.

Peki, Yalı Çapkın'ı Ferit'in burcu ne? Ramazan Demir'in yakışıklılığı bakın hangi burçtan! İşte yanıtı...

Yalı Çapkın'ı Ferit'in burcu ne?

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, Yay burcu.

Gezmeyi ve eğlenmeyi seven Yay burcunun yapısını taşıyan Demir, sosyal medya üzerinden de eğlenceli pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim alan Ramazan Demir, FOX'ta yayınlanan “Öğretmen” dizisinde oynadı ve bu diziyle dikkatleri üzerine çekti.

Netflix’te yayınlanan Ufo filminde de boy gösteren başarılı isim, yakışıklılığı ile genç kızların sevgilisi konumunda.

Rol aldığı yapımlar

Diriliş Osman (Mehmet, TV Dizisi 2021)

Ufo (Sinema Filmi 2021)

Ölüm Zamanı (TV Dizisi 2021)

Öğretmen (Ateş, TV Dizisi 2020)

I Am You (İkram, Sinema Filmi 2019)

Üç Harfliler: Adak (Metin, Sinema Filmi 2019)

İstanbul Spy / İstanbul Casusu (Casus, Video Film 2019)

Fazilet Hanım ve Kızları (TV Dizisi 2017)

Aşkopat (Sinema Filmi 2015)