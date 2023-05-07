Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir'in Avusturalyalı ikizi çıktı! "Kaşlar bile aynı" Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir, Avustralyalı meslektaşı Josh Heuston'a benzetildi.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ile yıldızını parlatan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir, yeteneği ve karizmasıyla dikkat çekiyor.

Dizide Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, genç kızların sevgilisi haline geldi.

Magazinin gözü kulağı üstünde olan Mert Ramazan Demir’in hayranları, Avustralya’da ikizini buldu.

Kaşı gözü aynı

Avustralya'nın Euphoria'sı olarak anılan Heartbreak High adlı diziyle adından söz ettiren Josh Heuston ile Mert Ramazan Demir'in benzerlikleri dikkat çekti.

Daha önce Thor: Love and Thunder filminde de görünen 18 Kasım 1996 doğumlu model ve oyuncu, Netflix dizisi Heartbreak High ile şu sıralar dünya çapında tanınıyor.

Görenler, "kaşlar bile aynı" yorumunda bulundu.