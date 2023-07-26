Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Sezona damga vuran Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle heyecanla bekleniyor. Dizinin takipçileri, 2. sezonun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? 2. sezon ne zaman? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları, Gözde Kansu, Beril Pozam'ın yer aldığı "Yalı Çapkını", tatilde. Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran dizi, sezona damgasını vurdu. Ferit ve Seyran'ın aşk hikayesini ekranlara taşıyan Yalı Çapkını, 37. bölümle sezonu bitirdi. İzleyicilerin dört gözle beklediği ikinci sezon ise gündemde. Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? merak ediliyor. İşte Yalı Çapkını 2. sezona dair detaylar... Yalı Çapkını 2. sezon Yalı Çapkını dizisi henüz yeni sezon için sete çıkmadı. Fragman da yayınlanmış değil. Setin eylül ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor. Yalı Çapkını'nın eylül ortası gibi yayında olacağı öngörülüyor.