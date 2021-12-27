Yalı Çapkını projesi veto yedi! Çağatay Ulusoy'un yeni dizisinin adı bakın ne oldu

Yalı Çapkını projesi veto yedi! Çağatay Ulusoy'un yeni dizisinin adı bakın ne oldu

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı ''Yalı Çapkını'' dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. OGM Pictures imzalı dizinin senaryosu değişti ve ''Süslü Korkuluk'' ismini aldı.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak duran ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, BluTV'de yayınlanan bir dönem dizisi olan Yeşilçam'daki performansıyla adından söz ettiriyor.

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye karar veren Çağatay Ulusoy, şimdilerde yeni dizisi Yalı Çapkını'nın heyecanını yaşıyor.

Geçtiğimiz ay, TV8 ekranlarında yayınlanacak olan OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştı.

Çağatay Ulusoy'un çıkan senaryoyu beğenmediği ve senaryonun yeniden yazılmaya başlandığı öğrenilmişti.

SENARYOSU DEĞİŞTİ VE YENİ ADI BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy'un OGM Pictures ile çekeceği yeni dizisi Yalı Çapkını'nın senaryosu değişti.

Kemal Hamamcıoğlu'nun kaleme aldığı ve hazırlıkları bir süredir devam eden Yalı Çapkını projesi, Çağatay Ulusoy tarafından veto yedi.

Ardından OGM yazı grubunun kaleme aldığı ''Süslü Korkuluk'' kod adlı başka bir projede karar kılındı. Ulusoy'un dizideki partneri ise henüz netleşmedi.

YÖNETMENİ CEM KARCI OLDU

Projenin yönetmen koltuğunda ise reyting rekortmeni dizilerin yönetmeni Cem Karcı oturacak.

Son olarak Kırmızı Oda ile İlk ve Son adlı dizilerin yönetmenliğini üstlenen Karcı, bir süredir Barcelona'daydı. İstanbul'a dönen Karcı, Çağatay Ulusoy'un yeni dizisinin teaser'ını çekecek.