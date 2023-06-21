Yalı Çapkını setinde sürpriz aşk! Doğukan Polat gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Fuat karakteriyle büyük övgü toplayan Doğukan Polat, aradığı aşkı evin hizmetçisinde buldu.
Reyting rekorları kıran dizide yalıda çalışan Dicle karakterine hayat veren Selen Özbayrak ile Doğukan Polat birlikte görüntülendi.
Dizide ölüm sahnesiyle izleyicileri göz yaşlarına boğan Doğukan Polat, daha önce Selen Özbayrak’ın fotoğrafını paylaşarak aşk iddialarını gündeme getirmişti.
Özel hayatıyla ilgili ser verip sır vermeyen Doğukan Polat ile Selen Özbayrak’ın görüntülenmesinin ardından aşk iddiaları belgelendi.
Hayranlarını sevindirdi
Oyunculuğuyla bir süredir gündemden düşmeyen Doğukan Polati gönlünü rol arkadaşı Selen Özbayrak’a kaptırdı.
İkilinin ortaya çıkan görüntüleri hayranlarını mutlu etti.