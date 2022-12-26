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    Yalı Çapkını seyircisi yıkılacak! 15'inci bölümden sonra...

    Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını hakkında seyirciyi üzen bir iddia ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 16:21
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    Yalı Çapkını seyircisi yıkılacak! 15'inci bölümden sonra...

    Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, her bölümüyle reytinglere damga vuruyor.

    Fragmanı bile milyonlarca izlenen Yalı Çapkını, zirveyi bırakmıyor.

    Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, Gülsen Budayıcıoğlu'nın gerçek hikayelerinden uyarlanıyor. Dizide, Çetin Tekindor’un hayat verdiği Halis Ağa’nın isteği üzerine evlenen Ferit ve Seyran’ın hikayesi anlatılıyor.

    Bu hafta 15. bölümüyle ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını'ndan üzücü haber geldi.

    2 hafta tatil

    Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, Yalı Çapkını dizisi yılbaşı arası veriyor.

    Dizi ekibi 15. bölümden akabinde 2 hafta tatil yapacak. Yalı Çapkını 16. bölüm ise 20 Ocak'ta ekranlarda olacak.

    Yalı Çapkını seyircisi yıkılacak! 15 inci bölümden sonra... #1


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