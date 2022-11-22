Yalı Çapkın'ı Seyran dekolteli elbisesi ile olay oldu! "Ferit'in aklını alır bu"

Yalı Çapkın'ı Seyran dekolteli elbisesi ile olay oldu! "Ferit'in aklını alır bu"

Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, giydiği elbise ile sosyal medyada gündem oldu. Ferit’in hayalinde Seyran’ın dans ederken giydiği elbise, yorum yağmuruna tutuldu.

2 Aralık 1997 yılında dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite eğitimini aldığı sırada annesi sayesinde İkinci Şans filminde yer alan Saraçoğlu, şu sıralar Yalı Çapkını dizisi ile reyting rekorları kırıyor.

Mert Ramazan Demir ile birlikte başrolü paylaşan ve Seyran'a hayat veren Afra Saraçoğlu, popülaritesini ikiye katladı.

Dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile iyi bir uyum yakalayan Saraçoğlu, güzelliğiyle de sık sık konuşulan bir isim.

Genç yaşına rağmen iddialı dizilerde yer alan ve parlayan Saraçoğlu, giydiği dekolteli bir elbise ile gündem oldu.

tar TV’de ekrana gelen ve reyting rekorları kıran diziye Ferit’in hayalinde Seyran’ın dans ederken giydiği elbise sosyal medyada yorum yağmuruna neden oldu.

Elbisenin fiyatı ise dudak uçuklatırken, bazıları ise Ezgi Fındık ile kıyasladı ve Afra'ya daha çok yakıştığını belirtmeden geçemedi.

Afra Saraçoğlu güzelliği

Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği Seyran’ın dans sahnesinde giydiği kırmızı elbise izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kıyafetin fiyatını ise duyan şaşkına döndü.

Ferit, Pelin’in dans ettiği sahnede onun yerinde Seyran’ın olduğunu hayal etti. Seyran’ın giydiği kıyafetin fiyatının 2.835.00 dolar olduğu gündemde yer aldı.Kırmızı işlemeli elbise tasarımcı Tayfun Kaba imzalı.