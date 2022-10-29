Yalı Çapkını dizisinde Seyran'a hayat veren Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile büyüledi. Küvette poz veren Saraçoğlu, hayranlarından tam not aldı.

2 Aralık 1997 yılında Balıkesir Erdemit'te dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.

2106 yılında İkinci Şans filmi ile tanınmaya başlayan Afra Saraçoğlu, akabinde Kötü Çocuk filminde oynadı.

2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde yer alan ve ünlenmeye başlayan Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor.

Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve şu sıralar Yalı Çapkını'nda oynayan Afra, güzelliği ile de göz dolduruyor.

Güzel ve başarılı oyuncu sosyal medya üzerinden de hayranlarının yopun ilgisi ile karşılaşıyor.

Paylaştığı her kare ile beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Afra Saraçoğlu, küvette çektirdiği bir karesini paylaştı.

Afra'dan küvet poz

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından küvette olduğu bir karesini yayınladı.

4.9 Milyonluk hesabından paylaştığı isyah - beyaz poz ile beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Güzelliği ile herkes tarafından konuşulan Afra'ya, "Kendin güzelsin, oyunculuğun güzel" "Afra bizi büyüledin" "Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun" "Güzelime maşallah" Gül güzelliğim" tarzında yorumlar geldi.