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- Yalı Çapkını Seyran küvette poz verdi! Ortalık yıkıldı... "Ferit'in kalbi durdu"
Yalı Çapkını Seyran küvette poz verdi! Ortalık yıkıldı... "Ferit'in kalbi durdu"
- 29.10.2022 - 17:37
2 Aralık 1997 yılında Balıkesir Erdemit'te dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.
2106 yılında İkinci Şans filmi ile tanınmaya başlayan Afra Saraçoğlu, akabinde Kötü Çocuk filminde oynadı.
2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde yer alan ve ünlenmeye başlayan Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor.
Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve şu sıralar Yalı Çapkını'nda oynayan Afra, güzelliği ile de göz dolduruyor.
Güzel ve başarılı oyuncu sosyal medya üzerinden de hayranlarının yopun ilgisi ile karşılaşıyor.
Paylaştığı her kare ile beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Afra Saraçoğlu, küvette çektirdiği bir karesini paylaştı.
Afra'dan küvet poz
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından küvette olduğu bir karesini yayınladı.
4.9 Milyonluk hesabından paylaştığı isyah - beyaz poz ile beğeni ve yorum rekoru kırdı.
Güzelliği ile herkes tarafından konuşulan Afra'ya, "Kendin güzelsin, oyunculuğun güzel" "Afra bizi büyüledin" "Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun" "Güzelime maşallah" Gül güzelliğim" tarzında yorumlar geldi.