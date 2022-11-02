Yalı Çapkını dizisinde Seyran'a hayat veren Afra Saraçoğlu, estetiksiz hali ile sosyal medyada gündem oldu ve hayranlarının diline düştü.

2 Aralık 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.

İkinci Şans filminde yer alan ve Özcan Deniz tarafından keşfedilen Afra, Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı.

2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları dizisi sayesinde tanınmaya başlayan güzel isim, uzun zamandır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile birlikte.

Hem aşkı hem oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Saraçoğlu, Nurgül Yeşilçay ile tiyatro sahnesini paylaşıyor.

Genç yaşına rağmen mesleğinde büyük başarılar elde eden Afra, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran'a hayat veriyor.

Mert Ramazan Demir ile oldukça iyi bir uyum sergileyen Afra Saraçoğlu, dizi sayesinde ününe ün katmayı başardı.

Youtube üzerinden 1,7 milyona yakın izlenme alan Yalı Çapkını sonrası izleyiciler, Afra Saraçoğlu'nu yakın markaja aldı.

Saraçoğlu'nun güzelliğinden etkilenenler, yüzünde herhangi bir işlem olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Fotoğraflar gerçeği ele verdi

Bu sorgulamalar, Afra Saraçoğlu'nun eski fotoğraflarının ortaya çıkması ile son buldu. Güzel ismin yüzünde estetik işlemler olduğu görüldü.

Çene, burun, dudak ve göz kapaklarında işlem olduğu iddia edilen Afra Saraçoğlu'na ''Zayıflamasının etkisi var ama kesinlikle estetik de yaptırmış'', ''Tam bir hayal kırıklığı, doğal bir ünlü sanıyordum'' ve ''Eski hali daha tatlıymış'' gibi yorumlar yapıldı.

Genç oyuncular arasında güzelliği ve performansı ile nam salan Afra Saraçoğlu, yapılan yorumlara rağmen her haliyle beğenilen bir isim.

Mert Yazıcıoğlu ile oldukça mutlu bir ilişkisi olan güzel isim, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile de yakıştırılıyor.

Ancak Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in çok yakın arkadaş oldukları biliniyor.