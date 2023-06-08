Yalı Çapkını sezon finali 2. fragman nefes kesti! Tarık harekete geçiyor: Ferit'in sonu da abisi gibi... Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, bu hafta sezon finaliyle ekranlara damga vuracak. Ferit ve Seyran tam kavuşuyor derken Tarık engeli çıkacak. Ferit'i yaşatmayacağını söylenen Tarık bakın Ferit'e ne yapacak! İşte Yalı Çapkını 36. bölüm (sezon finali) 2. fragman...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Son bölümde Tarık’ın Korhan’ları tehdit etmesinin ardından Seyran zorla Antep’e götürülüyor. Bu hafta sezon finali ile ekranlara veda edecek. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin sezon finalinde Seyran halası ile birlikte Antep'e gidiyor. Ancak Ferit aşkından vazgeçmiyor. Seyran'ın peşinden Antep'e giden Ferit, kaçış planları yapıyor. Ferit ve Seyran tam buluşacak derken Tarık harekete geçiyor. Peki Ferit ölecek mi? İşte fragman...