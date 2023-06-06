Yalı Çapkını sezon finali fragmanı: Ortalık karışıyor "Ben Seyran’dan ayrılmayacağım" Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını, bu hafta sezon finaliyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı diziden sezon finali fragmanı geldi. Seyran'dan vazgeçmeyen Ferit, bakın ne yapacak? İşte fragman...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Son bölümde Seyran’ın zorla yalıdan götürülmesiyle büyük ses getiren Yalı Çapkını dizisinden beklenen fragman geldi. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Orhan, Seyran'ı Antep'e gönderiyor. Durumu fark eden Ferit, babasının karşısına dikiliyor ve Seyran'dan vazgeçmeyeceğini belirtiyor. Tarık tarafından ne kadar engellenmeye çalışsa da Antep'te Ferit Seyran'ı buluyor. Peki sonrasında neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı...