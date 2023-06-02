Yalı Çapkını sezon finali tarihi belli oldu mu? Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Star TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın sezon finali tarihi araştırılmaya başladı. Peki dizi ne zaman sezon finali yapacak? İşte yanıtı..

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın sezon finali tarihi merak edilmeye başladı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı internette araştırılıyor. Dizinin hayranları sezon finali tarihini araştırmaya başladı. Son dönemin en çok konuşulan dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını büyük bir hayran kitlesine sahip. Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak ve Umut Gezer yer alıyor. Her Cuma saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin sezon finaline gireceği tarih belli oldu. Peki, Yalı Çapkını ne zaman sezon finali yapacak? İşte sezon finali tarihi.. Sezon finali tarihi belli oldu 2 Haziran Cuma (bugün) günü 35. bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını dizisi 9 Haziran Cuma günü yayınlanacak olan 36. bölümü ile sezon finaline girecek.