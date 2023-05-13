Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 32.bölüm tarihi Cum günü 32. yeni bölümüyle ekranda olması beklenen Yalı Çapkını yayınlanmadı. İzleyiciler ise nedenini merak etti. Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını 32. bölüm ne zaman? Neden yayınlanmadı? İşte detaylar...

Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamlarının gözdesi... Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu dizi, izleyicisini şaşırttı. Her hafta yeni bölümüyle yayınlanan Yalı Çapkını dizisi bu hafta tekrar bölümle izleyici karşısına çıktı. "Yalı Çapkını" dizisinin 5 Mayıs akşamı yayınlanan 31. bölümüne boşanmak üzere olan Ferit ve Seyran'ın davasının gelip çatması damga vurdu. Dizinin yeni bölüm tarihini merak edenler ise Yalı Çapkını neden yok, yeni bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? sorularını gündeme taşıdı. Peki, Yalı Çapkını neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte tarihi... Yalı Çapkını 32. bölüm tarihi Yalı Çapkını, Cumhurbaşkanı Erdoğan özel programı nedeniyle yayınlanamadı. Yeni bölüm, 19 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarına olacak.