Yalı Çapkını yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak! İşte yeni fragman: "Seni almadan gitmiyorum!" Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, yarın akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Seyran ve Ferit'in arasındaki kriz giderek büyüyecek. Boşanma için adımlar atılırken Ferit'ten bomba bir hamle gelecek. İşte Yalı Çapkını 27. bölüm 3. fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Dizinin yeni bölümünde bakın neler olacak…

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Ferit ve Seyran arasındaki boşanma krizi aileye yansıyacak. Kazım Ağa, Pelin'in annesine güvenip tazminat için planlar yapacak.

Diğer yandan Ferit'in Seyran'dan vazgeçmeye hiç niyeti yok. Seyran'ı almak için evine gidecek.

Kazım Ağa ile burun buruna gelen Ferit, Seyran'a "Seni almadan hiçbir yere gitmiyorum" sözleriyle karşı koyacak. İşte yeni bölüm fragmanı...

Yalı Çapkını 27. bölüm 3. fragman