Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımı! Ferit ve Seyran yeniden evleniyor... Yalı Çapkını dizisi, yeni sezon tanıtımını yayınladı. Tanıtımda, Ferit ve Seyran'ın yeniden evlendiğini görülürken, hayranları ise heyecanlandı.

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ensonhaber.com

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını, geçtiğimiz sezon reyting rekoru kırdı.

Hem yurt içi hem de yurt dışında fırtınalar estiren dizi, yeni sezon çekimlerine de başladı.

Yeni sezona da bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Yalı Çapkını, tanıtımı da yayınladı.

Seyran ve Ferit evleniyor

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı dizinin yeni tanıtımında; Ferit ve Seyran'ın yeniden evlendiği görüldü.

Ferit ve Seyran'ın düğünü yalıdakiler tarafından ise sevinçle karşılandı. Ablasının hazırladığı Seyran, güzelliğiyle büyüledi.