Yalı Çapkını'ndan 5 Dakikalık Ön İzleme! "Ferit Korhan aç gözlerini" 15 Eylül'de yeni bölümü yayınlanacak olan Yalı Çapkını, 5 dakikalık ön izlemesiyle izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Bölümde, Gaziantep'te vurulan Ferit'in uçakla İstanbul'daki hastaneye getirilmesi ve başta Seyran olmak üzere Korhan Ailesi'nin perişan olduğu anlar yer aldı.

ensonhaber.com Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları, Gözde Kansu, Beril Pozam'ın yer aldığı "Yalı Çapkını", tatilde. Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran dizi, sezona damgasını vurdu. Ferit ve Seyran'ın aşk hikayesini ekranlara taşıyan Yalı Çapkını, 37. bölümle sezonu bitirdi. İzleyicilerin dört gözle beklediği ikinci sezon ise 15 Eylül'de yayında olacak. Gözyaşları sel oldu Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunda neler yaşanacağının sinyalini veren fragman geldi. 37. bölüm ön izlemesinde; Gaziantep'te vurulan Ferit'in uçakla İstanbul'daki hastaneye getirilmesi ve başta Seyran olmak üzere Korhan Ailesi'nin kahrolduğu anlar görüldü.

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