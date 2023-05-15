Yalı Çapkını'ndan izleyicilerine müjde! Yeni bölüm yarın mı yayınlanacak? Sosyal medyadan duyurdu... Geçtiğimiz hafta Cuma günü Yalı Çapkını dizisinin yayınlanmaması diziseverleri üzmüştü. Yalı Çapkını dizisinden beklenmedik bir atak geldi. Sosyal medya hesabından izleyicilerine duyurdu. Yalı Çapkını yeni bölüm yarın mı yayınlanacak? İşte o paylaşım...

14 Mayıs Türkiye genel seçimleri sebebiyle birçok dizi ve programın yeni bölümleri ekranlarda yer almadı. Her cuma Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi de, geçtiğimiz hafta seçim özel yayını sebebiyle tekrar bölümüyle ekranlara çıktı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı fenomen dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Yalı Çapkını resmi sosyal medya hesabı, yaptığı paylaşım ile Yalı Çapkını izleyicilerine müjdeli haberi duyurdu. Yalı Çapkını'ndan gelen paylaşım sonrasında izleyiciler dizinin yeni bölümünün yarın yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. İşte o sevindiren paylaşım... Yalı Çapkını yeni bölümü yarın yayınlanacak mı? Yalı Çapkını resmi sosyal medya hesabı, dizinin yeni bölümüyle ilgili bir anket yayınladı. Anket seçenekleri ise görenleri şaşırttı. Sosyal medyadan anket yapan Yalı Çapkını resmi hesabına binlerce yorum geldi. İzleyiciler yeni bölümün yarın yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ederken gözler Star TV'ye çevrildi. Star TV'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ayrıca yayın akışında Yalı Çapkını yer almıyor. Konu ile ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.