Yalı Çapkını'ndan nefes kesen yeni fragman geldi! "Eski günleri mumla aratırım" Star TV'nin sevilen dizilerinden Yalı Çapkını, 26. bölüm 3. fragmanıyla heyecan yarattı. Fragmanda "Eski günleri mumla aratırım" sözleri damga vurdu. Yeni bölümde işler daha çok karışacak. İşte Yalı Çapkını 26. bölüm 3. fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Dizinin yeni bölümünde bakın neler olacak…

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Seyran, bütün olanları annesine anlatıyor. Annesi, Pelin ve Pelin’in annesiyle konuşmaya gidiyor. Ancak bu saatten sonra Ferit ve Seyran ilişkisini onaylamayacak.

Diğer yandan Ferit, Seyran’ı kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. Suna ve Abidin ilişkisi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İşte yeni bölüm fragmanı…

Yalı Çapkını 26. bölüm 3. fragman