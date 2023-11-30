Yalı Çapkını’ndan saç baş yoldurtacak karar: O oyuncu geri dönüyor…

Her Cuma Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Yalı Çapkını dizi ilk sezonuyla geniş bir hayran kitlesi tarafından takip eidliyordu.
Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, ikinci sezon reytinglerde büyük düşüş yaşadı.
Beklenen performansı yakalayamayan Yalı Çapkını'nda tüm dengeler yeniden değişiyor.
Geçtiğimiz bölümde Seyran'ın yalıdakilere yargı dağıtması izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü.
Diziden hayranlarını şaşırtan karar geldi. İlk bölümlerinde pek sevilmeyen o karakter, diziye geri dönüyor.
O karakter geri dönüyor!
Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Yalı Çapkını dizisinin ilk bölümlerinde Seyran'ın sevgilisi Yusuf karakterine hayat veren Umut Gezer, ilerleyen bölümlerde diziye geri dönecek.
Oyuncunun diziye geri dönme ihtimali sosyal medyayı ayaklandırdı. Tepkiler çığ gibi büyüyor.