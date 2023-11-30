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Yalı Çapkını’ndan saç baş yoldurtacak karar: O oyuncu geri dönüyor…

Yalı Çapkını’ndan saç baş yoldurtacak karar: O oyuncu geri dönüyor… Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'ndan hayranlarına şaşırtan haber geldi. Dizinin ilk sezonunda yer alan o karakter diziye geri dönüyor. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.