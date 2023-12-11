Yalı Çapkını'ndan Sakla Beni'ye bomba transfer! Reytingler tavan yapacak... Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor. İncila'ya gelecek olan olan partner, Yalı Çapkını dizisinin yıldızı çıktı.

ensonhaber.com

Perşembe akşamları Star TV'de ekrana gelen "Sakla Beni" dizisi, izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor.

Reytinglerde de yükselmeye başlayan dizi olayların hızla geliştiği bir hikayeyi seyirciyle buluşturuyor.

Nadim Güç'ün yönettiği, Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı senaryo, seyircilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Star TV'nin diğer bir fenomen dizisi olan Yalı Çapkını'ndan, Sakla Beni dizisine bomba gibi bir transferin yaşanacağı haberleri gündeme oturdu.

Bakın hangi karakter geliyor…

Sakla Beni dizisine yeni oyuncu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezon Yalı Çapkını dizisinde Tarık karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı, Sakla Beni dizisine dahil oluyor.

Ünlü oyuncu dizide Kadir karakterini canlandıracak.