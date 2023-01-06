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- Yalı Çapkını'nın 45'lik İfakat Yenge'si çimlere sere serpe uzanınca... 'Orhan mest olacak'
Yalı Çapkını'nın 45'lik İfakat Yenge'si çimlere sere serpe uzanınca... 'Orhan mest olacak'
- Haber Merkezi
- 06.01.2023 - 17:56
Oyunculuk kariyerine birçok başarılı yapım sığdıran Gülçin Santırcıoğlu, sevenleri tarafından "Yerli Madonna" olarak anılıyor.
İlk olarak Elveda Rumeli dizisinde hayat verdiği "Hatice" karakteri ile tanınan Gülçin Santırcıoğlu, devamında birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı.
Ekran macerasına uzun zamandır devam eden Santırcıoğlu, Doktorlar, Bir Çocuk Sevdim, Osmanlı Tokadı, Kara Ekmek, Oyunbozan, Diriliş Ertuğrul ve Hercai gibi dizilerde rol aldı.
İfakat Yenge'den cesur pozlar
45 yaşındaki oyuncu, şimdilerde Yalı Çapkını'nın fettan İfakat Yenge'si rolünde..
Gülçin Santırcıoğlu performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yaşına göre oldukça fit ve bakımlı olan ünlü oyuncu, Instagram'dan sıkça paylaşım yapıyor.
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Gülçin Santırcıoğlu'nu takipçileri beğenmeden geçmiyor.