Yalı Çapkını’nın aşıkları sosyal medyayı salladı! Mert Ramazan Demir öpücük atınca… "Kazım Ağa görmesin" Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den set arkası görüntü geldi. Sette eğlenceli dakikalar geçiren ikili o fotoğraf ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Star TV ekranlarında sevilerek izlenen Yalı Çapkını dizisin aşıkları sık sık gündeme geliyor. Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ile Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan demir ile aralarında aşk dedikoduları çıkmıştı. Dizideki uyumları ile büyük bir hayran kitlesi oluşturan ikilinin setteki eğlenceli dakikaları sosyal medyayı salladı. Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi pozunu paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu. Paylaşımına yazdığı not olay oldu Oyunculuk performanslarıyla izleyicilerin gönlünü fetheden Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in fotoğrafında yapılan gönderme kullanıcıları güldürdü. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in öpücük attığı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın altına yazdığı "Dedi kaş küser dedim neee" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun bu pozuna kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum geldi.