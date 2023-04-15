Yalı Çapkını'nın Asuman'ı dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı geçti: "Hem yandın hem yaktın bilesin" Yalı Çapkını dizisinde Asuman'a hayat veren Öznur Serçeler, yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Dekolteli pozlarını sıralayan Serçeler'e sosyal medya üzerinden beğeni ve yorum yağdı.

10 Ekim 1987 yılında Kayseri'ede dünyaya gelen Öznur Serçeler, müzik eğitimine 2001 yılında Mersin Üniversitesi Konservatuvarı'nda Turkol Çankaya ile başladı.

Ardından 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde müzik eğitimine devam eden Serçeler, Dolunay dizisi ile ekran karşısına geçti.

Asıl ününü Erkenci Kuş sayesinde kazanan Serçeler, şu sıralar Yalı Çapkını dizisinde yer alıyor.

Başarılı oyuncu reyting rekorları kıran dizide Asuman karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor.

Dizide yer aldığı karakter ile ilgi çeken ve oyunculuğuyla göz dolduran Öznur Serçeler, son pozlarıyla olay oldu.

Öznur Serçeler'in son pozlarını gören hayranları, sosyal medyadan yorum yağdırdı.

Öznur Serçeler sosyal medyayı salladı

Güzelliği ile dikkat çeken Serçeler sütyensiz pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Duru güzelliği ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Serçeler sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozlar ile adeta takipçilerini büyüledi.

35 yaşındaki ünlü oyuncunun fotoğraflarına takipçileri "Su gibisin", "Çok güzelsin", "Tam bir barbie bebek", "Çok duru bir güzellik" yorumlarında bulundu.