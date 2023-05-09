Yalı Çapkını’nın Asuman’ı Öznur Serçeler küvet pozuyla nefes kesti! "Korhanlar çıldıracak" Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Korhanlar'ın gelini Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler, küvet içinde poz verdi. Cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte sosyal medyayı sallayan o pozlar...

Her Cuma Star TV ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Reyting rekorları kıran dizide Korhanlar'ın gelini Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler de bu isimlerden birisi.

35 yaşındaki ünlü oyuncu Öznur Serçeler, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Cesur ve iddialı pozlarıyla takipçilerini büyülüyor.

Küvet pozuyla sosyal medyayı salladı

Instagram hesabında 2 milyon takipçisi bulunan Öznur Serçeler, kahve rengi bikinisiyle kamera karşısına geçti.

Küvetin içine girip çektirdiği cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun düzgün fiziği ve duru güzelliği beğeni topladı.

Sosyal medyayı yakıp kavuran o pozlara "Halis Korhan görmesin inme iner”, “Ne yaptın Asuman?” gibi yorumlar geldi. İşte o pozlar...