Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay bakın aslen nereliymiş! İşte Mine Tugay'ın memleketi.. Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlü oyuncunun memleketi..

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mine Tugay'ın hayatı merak ediliyor.

44 yaşında olan başarılı oyuncu oynadığı dizilerde gösterdiği performans ile büyük bir beğeni topluyor ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizideki Suna karakteri tanınan Mine Tugay, Karatavuk adlı oyundaki performansı ile 13. Afife Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

Mine Tugay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Tugay mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Mine Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi başarılı projelerde yer aldı.

2019-2020 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde başrol karakter olan Şeniz Karaçay'ı canlandırdı.

Mine Tugay Tiyatro, sinema ve televizyon oyunculuğunun yanı sıra reklam filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.

44 yaşındaki Mine Tugay'ın hayatı hakkında bazı merak edilenler zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor. En çok merak edilenler arasında ise ünlü oyuncunun memleketi yer alıyor.

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 tarihinde, Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da dünyaya geldi.