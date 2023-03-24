Yalı Çapkını'nın Esme'sine bak sen! O kareler şoke etti... "Kazım Ağa dayanamaz" Yalı Çapkını dizisinde Esma karakteriyle seyircilerin pasif olarak izlemeye alıştığı Sezin Bozacı, sosyal medyadaki haliyle şoke etti. Gerçek hayatta oldukça güzel ve cesur olan ünlü oyuncu, görenleri mest etti.

Cuma günlerinin rekortmen dizisi Yalı Çapkını, her bölümüyle sosyal medyanın gündemine düşüyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları gibi isimleri buluşturuyor. Dizide Seyran ve Ferit'in aşk macerası anlatılırken, diğer karakterler de ayrı ayrı beğeni topluyor. Esme karakteri de izleyicilerin favorileri arasında. Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Suna'nın annesi Esma'ya hayat veren oyuncu Sezin Bozacı, ataerkil toplumda kadının yerini adeta gözler önüne seriyor. Ancak Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali çok başka... Sosyal medyada beğenildi Sezin Bozacı'yı daha önce Şeref Meselesi, İkimizin Yerine ve Aşk Ağlatır gibi yapımlarda da rol almıştı. 45 yaşındaki Bozacı, sosyal medyadaki kareleriyle görenleri büyüledi. Dizide makyajsız ve gösterişsiz olarak yer alan Sezin Bozacı'nın Instagram'daki pozları takipçilerinden tam not aldı.