Yalı Çapkını'nın Ferit'i ve Seyran'ı bakın aslında kim olacakmış! 'Teklifi reddetti ve...' Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını büyük bir reyting oranıyla izleniyor. Dizinin sevilen oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir başrolde yer alırken, dizi hakkında daha önce bilinmeyen bir bilgi ortaya çıkarak dizinin takipçilerini şaşırttı.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda her hafta farklı konular gündeme gelmeye devam ediyor. İlgiyle izlenen dizide yer alan Seyran ve Ferit karakterleri, dizide çokça konuşulurken, bu kez sosyal medyada konuşulan iddiada söz konusu rollerin önce farklı kişilere teklif edildiği iddia edildi.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i ve Seyran'ı bakın aslında kim olacakmış!

Söz konusu rollerin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den daha önce Alina Boz ve Çağatay Ulusoy'a teklif edildiği ancak bu iki ismin teklifi kabul etmediği iddia edildi.

Sosyal medyada yer alan iddialarda ayrıca Alp Navruz'a da teklif götürüldüğü söylendi. Söz konusu bir paylaşımda "Yalı Çapkını dizisi henüz adı 'Antepli' iken Ferit Korhan karakteri Alp Navruz'a teklif edildi. Navruz değerlendirdikten sonra Yürek Çıkmazı dizisini kabul edince rol Mert Ramazan Demir'e gitti. Navruz kabul etseydi Afra Saraçoğlu ile 3. kez rol alacaktı" ifadeleri yer aldı.

Dizinin takipçileri ikiye bölündü!

Sözü edilen iddianın gerçekliği net olarak bilinmezken, dizinin takipçileri bu konuda ikiye bölündü.

Kimi kullanıcılar "İyi ki etmemiş Alp, yürek çıkmazı daha güzel" derken, kimi kullanıcının da Yalı Çapkını'na Mert Ramazan Demir'in daha çok yakıştığını söylediği görüldü.