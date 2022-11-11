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    Yalı Çapkını'nın Ferit'ini hiç böyle görmediniz! 'Kaşlar kadar saçlar da fenaymış'

    Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'in eski hali gündem oldu. Saçlarını uzun kullanmayı tercih eden oyuncuyu görenler, tanımakta zorlandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 17:37
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    Yalı Çapkını'nın Ferit'ini hiç böyle görmediniz! 'Kaşlar kadar saçlar da fenaymış'

    Star TV'nin çiçeği burnunda dizisi Yalı Çapkını, konusu ve oyuncu kadrosuyla reytinglerde başarıyı yakaladı.

    Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Şerif Sezer gibi isimlerin bulunduğu dizi, sosyal medyanın gündeminden de düşmüyor.

    Bir zamanlar Mert Ramazan Demir

    Dizide Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkat çeken isimlerden oldu.

    Yalı Çapkını dizisinden sonra özel hayatıyla da gündeme gelen Mert Ramazan Demir, eski haliyle olay oldu.

    İlk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği Üç Harfliler: Adak filmindeki uzun saçlı ve sakalsız haliyle görenleri epey şaşırtan Mert Ramazan Demir, değişimiyle şaşırttı.

    İşte o halleri...

    Yalı Çapkını nın Ferit ini hiç böyle görmediniz! Kaşlar kadar saçlar da fenaymış #1

    Yalı Çapkını nın Ferit ini hiç böyle görmediniz! Kaşlar kadar saçlar da fenaymış #2


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