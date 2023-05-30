Yalı Çapkını’nın gelin Asuman’ı Öznur Serçeler yatak pozuyla nefes kesti! "Ah be Asuman" Yalı Çapkını'nda Korhanlar'ın gelini Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler, iddialı pozlarıyla gündeme geldi.

Hayat Devam Ediyor, Aşkın Kanunu, Merhamet, Erkenci Kuş ve Recep İvedik gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Öznur Serçeler, şimdilerde adından Yalı Çapkını dizisiyle söz ettiriyor.

Dizide Korhanlar'ın gelini Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Serçeler'in paylaşımlarını görenler, beğenmeden geçemedi.

Yatakta poz verdi

35 yaşındaki ünlü oyuncu Öznur Serçeler, objektif karşısına geçti.

Fiziğini gözler önüne seren Serçeler, iddialı karelere imza attı.

Pozlarını Instagram'dan paylaşan güzel oyuncu, dizi izleyicilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medyaya damga vuran pozlara "Halis Korhan görmesin", "Korhanlar aforoz eder" “Ne yaptın Asuman?” gibi yorumlar geldi.e o pozlar...