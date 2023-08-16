Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü "Kızım naber" diyerek paylaştı! Afra Saraçoğlu ile pozu sosyal medyayı salladı Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından eğlenceli poz geldi. Gülgün karakterine hayat veren Gözde Kansu, Afra Saraçoğlu ile olan pozunu "Canım kızım" notuyla yayınladı. Paylaşım kısa sürede ilgi odağı oldu.

ensonhaber.com Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, geçtiğimiz yıl Eylül hayatında yayınlanamaya başlamış, reytinglerde büyük başarı elde etmişti. 9 Haziran tarihinde yayınladığı bölümle sezon finaline giden Yalı Çapkını'nın yeni sezonu dört gözle bekleniyor. Dizinin hayranları sosyal medyada sık sık araştırmalar yaparken, Gözde Kansu bombayı patlattı. Dizide Ferit'in annesi Gülgün'ü canlandıran Gözde Kansu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezon sinyallerini verdi. Afra Saraçoğlu ile pozunu yayınladı Ünlü oyuncu Gözde Kansu, Instagram hesabından Afra Saraçoğlu ile olan pozunu "Kızım naber" notuyla paylaştı. Gözde Kansu'nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken, Yalı Çapkını hayranları dizinin çekimlerinin başladığını iddia etti.