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Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, geçtiğimiz yıl Eylül hayatında yayınlanamaya başlamış, reytinglerde büyük başarı elde etmişti.
9 Haziran tarihinde yayınladığı bölümle sezon finaline giden Yalı Çapkını'nın yeni sezonu dört gözle bekleniyor.
Dizinin hayranları sosyal medyada sık sık araştırmalar yaparken, Gözde Kansu bombayı patlattı.
Dizide Ferit'in annesi Gülgün'ü canlandıran Gözde Kansu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezon sinyallerini verdi.
Afra Saraçoğlu ile pozunu yayınladı
Ünlü oyuncu Gözde Kansu, Instagram hesabından Afra Saraçoğlu ile olan pozunu "Kızım naber" notuyla paylaştı.
Gözde Kansu'nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken, Yalı Çapkını hayranları dizinin çekimlerinin başladığını iddia etti.