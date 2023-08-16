Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü
ensonhaber.com

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, geçtiğimiz yıl Eylül hayatında yayınlanamaya başlamış, reytinglerde büyük başarı elde etmişti.

9 Haziran tarihinde yayınladığı bölümle sezon finaline giden Yalı Çapkını'nın yeni sezonu dört gözle bekleniyor.

Dizinin hayranları sosyal medyada sık sık araştırmalar yaparken, Gözde Kansu bombayı patlattı.

Dizide Ferit'in annesi Gülgün'ü canlandıran Gözde Kansu, hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezon sinyallerini verdi.

Afra Saraçoğlu ile pozunu yayınladı

Ünlü oyuncu Gözde Kansu, hesabından Afra Saraçoğlu ile olan pozunu "Kızım naber" notuyla paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü

Gözde Kansu'nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken, Yalı Çapkını hayranları dizinin çekimlerinin başladığını iddia etti.