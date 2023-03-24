Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un yeğeni bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcıyla… Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterine hayat veren usta oyuncu Çetin Tekindor'un yeğeni görenleri şoke etti. Meğer o da ünlüymüş. İşte Çetin Tekindor'un şarkıcı yeğeni...

77 yaşındaki ünlü oyuncu Çetin Tekindor, Müjde Ar ile başrolü paylaştığı 1987 yapımı Kaçamak filmi ile sektöre giriş yaptı.

Bir yandan tiyatro oyunlarında rol alan ünlü oyuncu, bir yandan da yabancı film ve diziler için seslendirme yaptı.

Ardından dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yılan Hikayesi dizisinde Sinan karakterini canlandırdı. Dizide Kral lakabıyla hafızalara kazındı.

Bir İstanbul Masalı, Karadayı, İçerde gibi dizilerde rol alan Çetin Tekindor, oyunculuk performansıyla adından söz ettirdi.

Son olarak Star TV’nin reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizinin Halis Ağa’sı Çetin Tekindor, bu kez yeğeni ile gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun şarkıcı yeğeni görenleri şaşkına çevirdi. Çetin Tekindor’un yeğeni de ünlü çıktı. İşte Çetin Tekindor’un yeğeni…

Çetin Tekindor'un yeğeni bakın kimmiş!

Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıkan Çetin Tekindor'un yeğeni, Yıkılıyo şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu ve şarkıcı Ayça Tekindor çıktı.