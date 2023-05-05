Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı gençlik karesiyle esti geçti! "Güzellik görün" Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer, yıllar önceki güzelliğiyle beğeni topladı. 76 yaşındaki Sezer'in gençlik karesi, hayranları tarafından gündeme taşındı.

Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı dizide, usta oyuncu Şerif Sezer de rol alıyor.

"Hattuç Hala" karakterini canlandıran Şerif Sezer, performansıyla göz dolduruyor.

Yıllarını sinema-dizi sektörüne adamış olan usta oyuncu Sezer, şimdilerde 76 yaşında.

Gençlik hali

Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya, Beyaz Gelincik, Babam ve Oğlum, Lale Devri, Karagül, Benim Adım Melek, Yüzleşme gibi yapımlarda oynayan Şerif Sezer, yıllar önceki haliyle merak konusu oldu.

Sevenleri tarafından gençliği merak edilen Şerif Sezer'in fotoğraf karesi gündeme geldi.

Endamı ve alımıyla güzellik abidesi olduğu görülen Sezer, görenleri büyüledi.

İşte Yalı Çapkını Hattuç Hala'nın gençliği...