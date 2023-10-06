Yalı Çapkını'nın İfakat Yengesi "Kalimera" dedi, Insta'yı coşturdu! "Porselen bebek" Yalı Çapkını ile ekranlara gelen Gülçin Santırcıoğlu, dekolteden ödün vermiyor.

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İlk olarak Elveda Rumeli dizisinde hayat verdiği "Hatice" karakteri ile tanınan Gülçin Santırcıoğlu, kariyerini başarılarla doldurdu.

Santırcıoğlu, Doktorlar, Bir Çocuk Sevdim, Osmanlı Tokadı, Kara Ekmek, Oyunbozan, Diriliş Ertuğrul ve Hercai gibi dizilerde rol aldı.

"Yerli Madonna" lakapli güzel oyuncu, şimdilerde Yalı Çapkını'nın İfakat Yenge'sini canlandırıyor.

46 yaşındaki Gülçin Santırcıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Cesur pozlar veriyor

Formunu koruyan ve iddialı paylaşımlar yapan Santırcıoğlu, beyaz teni ve güzelliğiyle övgü topluyor.

Ünlü oyuncu "Kalimera" notunu düştüğü dekolteli pozuyla dikkatleri çekti. Takipçileri, beğenmeden geçmedi.

İşte Gülçin Santırcıoğlu'nun bazı paylaşımları...