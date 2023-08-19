Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı çocukluğunu paylaştı, değişmeyişi şoke etti! "Resmen Küçük Ağa" Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

ensonhaber.com

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, aslen Tuncelilidir.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan ''Şevkat Yerimdar'' dizisinde Şefik karakterine hayat veren Diren Polatoğulları,TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde Hamdi Baba karakterini canlandırmıştır.

43 yaşındaki başarılı oyuncu şimdilerde ise Yalı Çapkını'na damga vuruyor.

Küçük Ağa

Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Diren Polatoğulları, okul yıllarından bir paylaşım yaptı.

Önlüklü karesiyle takipçilerini geçmişe götüren Polatoğulları, görenleri şoke etti.

Ünlü oyuncunun takipçileri, "Hiç değişmemiş", "Ağam hala aynı", "Bakışlar aynı" yorumlarında bulundu.