Yalı Çapkını’nın Nevra’sı mini etekli pozlarıyla ortalığı yaktı! Ferit bu güzelliği görse Seyran’ı unutur… Yalı Çapkını dizisine iddialı bir giriş yapan genç oyuncu Betül Aktel sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavurdu. Ferit bu güzelliğe karşı koyamaz…

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Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını dizisi her bölümde farklı bir heyecan yaşatmaya devam ediyor.

Ferit ve Seyran arasında sular bir türlü durulmuyor. Diziye son olarak dahil olan Betül Aktel ise Nevra karakterine hayat veriyor.

Nevra karakteriyle Ferit ve Seyran aşkında şimşekler çaktıran güzel oyuncu sosyal medya hesabınıda oldukça aktif kullanıyor.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla görenleri güzelliğiyle adeta büyüledi.

İşte, Betül Aktel’in güzelliğiyle hayran bıraktığı fotoğrafları…