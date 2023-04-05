Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan cesur pozlar! "Hem Barbie hem harbi" Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakterini canlandıran güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman, doğum gününden kareler paylaştı. Cesur kıyafet tercihiyle dikkat çeken Kahraman, beğeni topladı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, reytinglerde adından söz ettiriyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimler yer alıyor.

Dizide Pelo yani Pelin karakteriyle öne çıkan Buçe Buse Kahraman, dizinin sevilen isimleri arasına girdi.

İzmir doğumlu Buçe Buse Kahraman ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat verdi.

Ardından Yasak Elma dizi kadrosuna dahil olan Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını ile en büyük çıkışını yakaladı.

Doğum günü güzeli

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Kahraman, son olarak doğum gününü kutladı.

Pembe cesur elbisesiyle dikkat çeken güzel oyuncu, güzelliğiyle görenleri mest etti.

27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman'ın iddialı karelerine beğeni yağdı.