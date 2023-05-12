Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan dekolteli paylaşım! "Çapkınlar toplansın" Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakterini canlandıran güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman, dekolteli tarzıyla beğeni topladı.

İzmir doğumlu Buçe Buse Kahraman ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat verdi.

Ardından Yasak Elma dizi kadrosuna dahil olan Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını ile en büyük çıkışını yakaladı.

Dizide Pelo yani Pelin karakteriyle öne çıkan Buçe Buse Kahraman, dizinin dikkat çeken karakterleri arasında yer alıyor.

Güzelliğiyle de adından söz ettiren Kahraman, son kareleriyle büyüledi.

Dekolteli paylaşım

Ceketinin önü açık poz veren Buçe Buse Kahraman, dekoltesiyle göz kamaştırdı.

Takipçilerinden tam not alan cesur kombin, beğeni topladı.

İşte o kareler...