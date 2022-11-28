Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'ın nefis sırt dekolteli pozları! 'Ferit'in vazgeçmesi zor'

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakterini canlandıran güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman, Instagram kareleriyle dikkat çekti.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, reytinglerde adından söz ettiriyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimler yer alıyor.

Dizide Pelo yani Pelin karakteriyle öne çıkan Buçe Buse Kahraman, dizinin sevilen isimleri arasına girdi.

İzmir doğumlu Buçe Buse Kahraman ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat vermiştir.

Ardından Yasak Elma dizi kadrosuna dahil olan Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını ile en büyük çıkışını yakaladı.

Instagram'da like yağıyor

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Kahraman, kariyeri kadae güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Fiziğini öne çıkaran cesur pozlar yayınlayan güzel oyuncu, sırt dekoltesiyle beğeni topluyor.

27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman'ın Insta pozlarından bazıları...