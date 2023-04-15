Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu transparan tarzıyla sosyal medyayı salladı! 'Ateş ediyorsun' Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ödül töreninde giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun o pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yalı Çapkını isimli dizide canlandırdığı Seyran karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Afra Saraçoğlu iddialı tarzı ile sosyal medyada gündeme geldi. Afra Saraçoğlu sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaöğretimini eğitimlerini Antalya'da tamamladıktan sonra üniversite için Eskişehir'e geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazanarak üniversite hayatına başlayan Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan 'İkinci Şans' isimli filmde rol alarak yaşadı. Başarılı oyuncu son olarak Yalı Çapkını isimli dizide canlandırdığı Seyran karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Afra Saraçoğlu, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen "GSÜ EN 2022 Ödüllerinde" en iyi çıkış yapan dizi/film oyuncusu ödülünü aldı. Afra Saraçoğlu instagram hesabından yaptığı paylaşımda aldığı ödülü paylaşarak "Teşekkürler Galatasaray Üniversitesi" notunu ekledi. Ünlü oyuncunun ödül töreninde giydiği kıyafet sosyal medyada gündeme geldi. İşte Afra Saraçoğlu'nun o pozları..