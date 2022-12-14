Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme konuşuluyor. Ünlü isimden bu kez set paylaşımı geldi.

Önceki haftalarda Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çokça konuşuluyor. Ünlü isim 1997 yılında dünyaya gelmiştir ve 24 yaşındadır. Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları gibi dizilerde de rol almıştır.

Edremit'te doğan isim Selânik ve Girit kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü okuyan Saraçoğlu, 2016 yılında ise oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

Bornozlu pozuyla gündeme gelmişti

Afra Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde dekolteli ve bornozuyla çekildiği pozu takipçileriyle paylaşan isim takipçilerden beğeni toplamıştı.

Set paylaşımı geldi

Genç oyuncu bu defa set arkadaşları ve partneri Mert Ramazan Demir ile poz verdi. Ünlü ismin "Sahiplenen yönetmen tutuşu" notuyla paylaştığı fotoğrafı takipçilerden beğeni aldı.

İşte Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...