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    • Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozu! Partneriyle poz verdi: "Sahiplenen yönetmen tutuşu"

    Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozu! Partneriyle poz verdi: "Sahiplenen yönetmen tutuşu"

    Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme konuşuluyor. Ünlü isimden bu kez set paylaşımı geldi.
    • 14.12.2022 - 17:55
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    Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozu! Partneriyle poz verdi: 'Sahiplenen yönetmen tutuşu'

    Önceki haftalarda Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çokça konuşuluyor. Ünlü isim 1997 yılında dünyaya gelmiştir ve 24 yaşındadır. Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları gibi dizilerde de rol almıştır.

    Yalı Çapkını nın Seyran ı Afra Saraçoğlu ndan set pozu! Partneriyle poz verdi: 'Sahiplenen yönetmen tutuşu' #1

    Edremit'te doğan isim Selânik ve Girit kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü okuyan Saraçoğlu, 2016 yılında ise oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

    Bornozlu pozuyla gündeme gelmişti

    Afra Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde dekolteli ve bornozuyla çekildiği pozu takipçileriyle paylaşan isim takipçilerden beğeni toplamıştı.

    Yalı Çapkını nın Seyran ı Afra Saraçoğlu ndan set pozu! Partneriyle poz verdi: 'Sahiplenen yönetmen tutuşu' #2

    Set paylaşımı geldi

    Genç oyuncu bu defa set arkadaşları ve partneri Mert Ramazan Demir ile poz verdi. Ünlü ismin "Sahiplenen yönetmen tutuşu" notuyla paylaştığı fotoğrafı takipçilerden beğeni aldı.

    Yalı Çapkını nın Seyran ı Afra Saraçoğlu ndan set pozu! Partneriyle poz verdi: 'Sahiplenen yönetmen tutuşu' #3

    İşte Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Yalı Çapkını nın Seyran ı Afra Saraçoğlu ndan set pozu! Partneriyle poz verdi: 'Sahiplenen yönetmen tutuşu' #4

    Yalı Çapkını nın Seyran ı Afra Saraçoğlu ndan set pozu! Partneriyle poz verdi: 'Sahiplenen yönetmen tutuşu' #5

    Yalı Çapkını nın Seyran ı Afra Saraçoğlu ndan set pozu! Partneriyle poz verdi: 'Sahiplenen yönetmen tutuşu' #6

    Yalı Çapkını nın Seyran ı Afra Saraçoğlu ndan set pozu! Partneriyle poz verdi: 'Sahiplenen yönetmen tutuşu' #7

    Yalı Çapkını nın Seyran ı Afra Saraçoğlu ndan set pozu! Partneriyle poz verdi: 'Sahiplenen yönetmen tutuşu' #8


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