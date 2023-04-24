Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun çocukluk hali sosyal medyayı salladı! Yalı Çapkını isimli dizide Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından çocukluk halini paylaştı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Afra Saraçoğlu'nun o paylaşımı..

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Afra Saraçoğlu çocukluk hali ile gündeme geldi. Afra Saraçoğlu sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaöğretimini eğitimlerini Antalya'da tamamladıktan sonra üniversite için Eskişehir'e geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazanarak üniversite hayatına başlayan Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan 'İkinci Şans' isimli filmde rol alarak yaşadı. Başarılı oyuncu dün sosyal medya hesabından yaptığı 23 Nisan paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun 23 Nisan'da paylaştığı çocukluk hali sosyal medyada gündeme geldi. İşte Afra Saraçoğlu'nun çocukluk hali.. Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı 500 binden fazla beğeni aldı. Takipçileri ünlü oyuncunun bu fotoğrafını yorum yağmuruna tuttu.