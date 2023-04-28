Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ağızları açık bıraktı! Afra Saraçoğlu'na yorum yağdı: 'Kusursuzluk abidesi gibisin' Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, hem özel hayatıyla hem de oyunculuğuyla sık sık gündeme geliyor. Genç isim son olarak Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı ayrılıkla çok konuşulmuştu. Saraçoğlu'ndan bu defa bacak dekolteli cesur bir paylaşım geldi.

Star TV'de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuğunun yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor. 1997 senesinde dünyaya geldiği bilinen ve 25 yaşında olan genç isim, ekran macerasında daha önce Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları gibi dizilerde de rol alarak başlamıştı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldiği bilinen oyuncu, Selânik ve Girit kökenli bir ailede doğmuştur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde eğitim almış ve oyunculuk kariyerine 2016 senesinde başlamıştır.

Ayrılıkları olay olmuştu

Genç isim son olarak sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelmişti. Yazıcıoğlu'nun Dilan Çiçek Deniz'le gittiği tatil ve Saraçoğlu'nu takipten çıkması da fazlaca konuşulmuştu.

Bacak dekolteli paylaşıma yorum yağdı!

Genç oyuncu bu defa derin bacak dekolteli mini kıyafetiyle cesur bir poz verdi. Ünlü oyuncuya takipçilerinden "Maşallah sana", "Kusursuzluk abidesi gibisin" yorumları yağdı.

İşte Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...