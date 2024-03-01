Yalı Çapkını'nın Seyran'ı yatağa uzandı, cesurca pozlandı! "Aman Yarabbi" Afra Saraçoğlu'nun yatak üstünde verdiği pozlara takipçi kitlesinden birbirinden ilginç pozlar geldi.

ensonhaber.com

1997 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alıyor.

2016 yılında rol aldığı "İkinci Şans" filmiyle oyunculuğa adım atan Afra Saraçoğlu, asıl çıkışını "Fazilet Hanımın Kızları" dizisinde yakaladı.

Selanik göçmeni olan Saraçoğlu, şimdilerde Star TV ekranlarında "Yalı Çapkını" dizisinde rol alıyor.

27 yaşındaki Afra Saraçoğlu, pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti.

Afet Afra

Yatak üstünde birbirinden iddialı anlara imza atan Saraçoğlu, bacak boyuyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncuya takipçilerinden "Kraliçe kadın", "Bu ne güzellik", "Aman Allah'ım", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

İşte o kareler...