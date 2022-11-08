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    Yalı Çapkını'nın yalısı bakın kimin çıktı!

    Usta isimleri bir araya getiren Yalı Çapkını dizisinin çekim yeri de ilgi görüyor. Seyirciler, yalının kime ait olduğunu merak ediyorken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 15:57
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    Yalı Çapkını'nın yalısı bakın kimin çıktı!

    Gerçek bir hikayeden uyarlanan Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, kısa sürede kendini sevdirdi.

    Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak gibi isimler yer alıyor.

    Ünlü isimleri buluşturan dizi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

    Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, dizinin ilk bölüm çekimleri Gaziantep’te gerçekleşti. Ardından ise İstanbul çekimleri başladı.

    Her bölümde görkemli yapısıyla dikkatleri çeken yalı, seyircilerin odak noktası oldu. Herkesin aklında "Yalı Çapkını nerede çekiliyor, yalı kime ait" gibi sorular yer aldı.

    Yalı Çapkını nın yalısı bakın kimin çıktı! #1

    Bakın kimin yalısı çıktı

    Ortaya atılan bir iddia ise duyanları şaşırttı.

    İddialara göre, Yalı Çapkını dizisinin çekildiği yalı Sabancı ailesine ait. Hatta Sabancı ailesi yapımcıların ödediği parayı Engelli Çocuklar Derneği'ne bağışladığı konuşuluyor.

    Yalı Çapkını nın yalısı bakın kimin çıktı! #2


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