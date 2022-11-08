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Yalı Çapkını'nın yalısı bakın kimin çıktı!

Yalı Çapkını'nın yalısı bakın kimin çıktı!

Usta isimleri bir araya getiren Yalı Çapkını dizisinin çekim yeri de ilgi görüyor. Seyirciler, yalının kime ait olduğunu merak ediyorken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.