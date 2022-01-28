ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt,28 Ocak Cuma akşamı yayın hayatına başlıyor. Yalnız Kurt oyuncu kadrosu ve karakterleri de seyirciler tarafından araştırılıyor.

ATV'nin yeni dizisi "Yalnız Kurt", 28 Ocak Cuma akşamı başlıyor.

Yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin yazdığı “Yalnız Kurt” konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çekiyor.

Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları arasında; Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin yer alıyor.

Yaşanılan dünyanın perde arkasında neler olduğuna ışık tutacak bir hikayeyi konu alacak Yalnız Kurt dizisi Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleden bahsedecek

Oyuncuların dizideki rolleri de izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte Yalnız Kurt dizisi oyuncu kadrosu ve karakter analizleri...

CİHAN ÜNAL - KUMANDAN

Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

HASAN DENİZYARAN - ALTAY KURTOĞLU

Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

DAMLA COLBAY - ESRA TÜRKMEN

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

GÖKHAN OKTAY GÖZTEP - AKİF

Babam dövüyordu; evden kaçtım. Birkaç kere bulup eve götürdüler yine kaçtım. Babamın dayağından kaçıyordum; sokakta da dayak yedim, kaçamadım. Delikanlı bir abim var; Altay abim… O olmasa hayatta da kalamazdım belki… Öl dese ölürüm.

HİLMİ ÖZÇELİK - AHMET

Babam da benim gibi polisti… Dedem de… Ben de onların yolundan gittim. Allah'ım ihsan etti, büyüklerim layık gördü, Emniyet Müdürlüğüne kadar yükseldim. "Devlet başa, kuzgun leşe derdi" dedem; bizde devlete baş kaldırmak olmaz. Hak etmediğin lokmayı yemek, hak etmediğim mevkide oturmak olmaz. Devlet bir görev vermişse, ona ihanet etmek olmaz.

KÜRŞAT ALNIAÇIK - VİKİNG

Asıl adım Tekin Giritli… İstihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş, bir Yetim Kurt'um... Beni yetiştirenler, hocalarım, beraber yetiştiğim arkadaşlarım, hanemin Yetim Kurtları, hepsi birer birer gitti. Kimi kirli kumpaslarla yok edildi, kimi hapiste çürütüldü. Kozmik odada adı çıkan onlarca vatansever arkadaşım sokak ortasında kurşunlandı. Kimse benden, düşmanıma acımamı beklemesin; pençesini etlerine geçirmek isteyen bir şahinim ben; acımam…

MURAT HAN - DOĞAN

Ben Doğan Sakınmaz... Sokaklardan gelip mafyanın başına oturdum. Bana verilmedi; ben aldım. Ama yetmez. Henüz yedi numarayım; hala benden yukarıda olanlar var. En tepeye çıkmadan, bir numara olmadan da yetmeyecek. Bu yolda feda etmem gereken ne varsa ederim. Esra'm hariç…

POLAT BİLGİN - NİZAM

Adın Nizamettin Köz. Fakir bir ailenin çocuğuyum. Babam okuyabilmem için beni bir cemaatin yurduna yerleştirdi. Karnım doydu, sevildim, takdir edildim. Artık onlarındım. "Okuyacaksın" dediler, okudum. "İstihbaratçı olacaksın" sen dediler; oldum. "Vur" dediler "vurdum", "dur" dediler, durdum. Sonunda örgütün, askeri operasyonlardan sorumlu altı numarası oldum.

YAPRAK MEDİNE - MİRA

Tam adım Semiramis Myers Hanzade… Babam Amerikalı… Hanzade soyadını da annemden aldım; annem saray soyundan geliyor. Dedesi, sarayın damatlarındanmış; Padişah'a ihanetle suçlanıp sürgün edilmiş. Bir yanım Amerikalı, bir yanım Türk, ama ruhum haymatlos; hiçbir ülkeye, hiç kimseye gönül bağım yok. Sadakatim sadece ve sadece Golyat'a...

ALMİLA GÜNAYDIN - ELA

Annem çok sevmiş babamı… Ama babam sevememiş bizi bir türlü; annem bana hamileyken terk edip gitmiş ikimizi de… Annem Esra, dünyanın en iyi annesidir. Benim için yapamayacağı şey yok. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Hep yanlış insanlara aşık oluyor