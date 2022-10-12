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    Yalnız Kurt yeni sezon fragmanı yayınlandı! 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır'

    ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisi ikinci sezonuyla bu Cuma başlıyor.Dizinin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı..
    • 12.10.2022 - 11:02
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    Yalnız Kurt yeni sezon fragmanı yayınlandı! 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır'

    ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 2. sezonuyla 14 Ekim Cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

    İlk sezonuyla heyecan yaşatan Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyordu.Dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

    Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda Cihan Ünal (Kumandan) , Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Sare) , Kürşat Alnıaçık (Viking) , Murat Han (Doğan) , Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik, Yaprak Medine, Gökhan Oktay Göztepe, Almina Günaydın gibi isimler yer alıyor.

    Merakla beklenen 21. böülm fragmanı yayınlandı.İşte Yalnız Kurt yeni sezon tanıtımı..

    Yalnız Kurt yeni sezon fragmanı VİDEO


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