Yalnız Kurt'tan heyecanı arşa çıkaran 3. tanıtım geldi: Yetim kurtların hayatında aşka yer yoktur!

Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un üçüncü tanıtımı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak dizinin 3. tanıtımına, "Yetim kurtların hayatında aşka yer yoktur!" sözleri damga vurdu.

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav, yeni dizisi Yalnız Kurt'u, seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından dört gözle bekleniyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisi, ilk iki tanıtımıyla büyük ses getirmişti.

Başrollerinde Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin merakla beklenen üçüncü tanıtım fragmanı, bugün izleyicisiyle buluştu.

Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan dizinin 3. tanıtımına, "Yetim kurtların hayatında aşka yer yoktur!" sözleri damga vurdu. Yayınlanan tanıtım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. İşte Yalnız Kurt 3. tanıtımı...

Yalnız Kurt yeni tanıtımı VİDEO

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

YALNIZ KURT KONUSU

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.